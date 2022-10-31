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24 минуты назад

Прогноз погоды: Столичных водителей предупредили о гололедице

Москва24иещё 1

В ночь на вторник, 1 ноября, в Москве может образоваться гололедица из-за колебания температур между отрицательными и положительными значениями. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Водителей попросили не выезжать на летней резине на дороги в Москве
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Водителей призвали быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, держать дистанцию между автомобилями. Кроме того, автомобилистов, которые не успели сменить летнюю резину на зимнюю, попросили воздержаться от поездок.

В комплексе подчеркнули, что в городе сохраняется порывистый ветер до 18 метров в секунду. Граждан призвали не укрываться под деревьями и не парковать под ними свои машины.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что пока рано говорить о приходе зимы в центральную часть России. Он пояснил, что выпавший в Москве снег не будет устойчивым и растает при положительных температурах. Вместе с тем он добавил, что в настоящее время погодные условия в Москве пришли к климатической норме.

Новости Москвы,Роман Вильфанд,
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