Собянин пригласил москвичей на «Ночь искусств — 2022»

Принять участие в программе «Ночь искусств — 2022» москвичей пригласил мэр города Сергей Собянин. Юбилейная, десятая акция пройдет 4 и 5 ноября, она будет посвящена русской культуре и русскому классическому искусству.

Фото: Михаил Сырица / Коммерсантъ Михаил Сырица / Коммерсантъ

«Акция пройдет под девизом "Мы едины". Это не случайно, так как 2022 год признан Годом культурного наследия народов России, а сама акция традиционно связана с праздником, который 4 ноября отмечает вся страна, — Днем народного единства», — объясняется на сайте градоначальника.

В рамках акции будет работать более 200 концертных залов, музеев, галерей, библиотек и культурных центров. Там пройдут концерты, спектакли, экскурсии, выставки, мастер-классы, поэтические встречи, а также литературные балы.

Главными столичными площадками «Ночи искусств — 2022» станут Московский концертный зал «Зарядье» и кинотеатр «Космос» сети «Москино». В «Зарядье» 4 ноября пройдет благотворительный концерт Большого симфонического оркестра имени П.И. Чайковского под управлением дирижера Владимира Федосеева.

Концерт в «Космосе» будет посвящен кинематографу и Москве: прозвучат песни «Красавица Москва» из фильма «Девушка без адреса», «Добрый город» из кинохита «Дайте жалобную книгу», «Нежность» из картины «Три тополя на Плющихе», «Я шагаю по Москве» из одноименного фильма и другие.

В Московской государственной картинной галерее Василия Нестеренко на 4 ноября запланирован концерт «Музыкально-поэтическая гостиная "Ночь искусств" с "Очарованием"». В музее-усадьбе «Кусково» состоится концерт «Молодежной филармонии». В Доме Гоголя на Никитском бульваре 4 ноября пройдет концерт органной музыки.

С полным списком мероприятий можно ознакомиться на сайте акции.