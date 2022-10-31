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1 час назад

Вход в Пушкинский музей будет бесплатным в Ночь искусств

Агентство «Москва»

Вход в главное здание Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина будет бесплатным в Ночь искусств, 4 ноября. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе музея.

Вход в Пушкинский музей будет бесплатным в Ночь искусств
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В пятницу, 4 ноября, Пушкинский музей примет участие в ежегодной акции «Ночь искусств». В этот день бесплатно можно посетить главное здание с 19:00 до 23:00 (вход до 22:00). Бесплатные билеты на акцию оформляются только на сайте музея», - заявили в пресс-службе.

В музее отметили, что в настоящий момент в главном здании открыта постоянная экспозиция только первого этажа, залы второго этажа временно закрыты в связи со сменой экспозиции.

«Загляните к фламандцам, прогуляйтесь по Греческому дворику, посмотрите на статуи кондотьера Коллеони и Давида и обязательно на «Золото Трои». В Итальянском и Греческом двориках можно будет увидеть фрагменты фильма режиссера Андрея Сильвестрова «Слепок», - отметил собеседник агентства.

Он также уточнил, что в акции не принимает участие Галерея искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков. «Выставку «Котел алхимика. Осязательный взгляд и незрительное восприятие. Часть I» 4 ноября можно посетить по обычным входным билетам (экспозиция до 21:00, вход в здание до 20:00). Постоянная экспозиция галереи закрыта до 18 ноября включительно», - заключил представитель музея.

Новости Москвы,Андрей Сильвестров,
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