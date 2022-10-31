Вход в Пушкинский музей будет бесплатным в Ночь искусств

Вход в главное здание Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина будет бесплатным в Ночь искусств, 4 ноября. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе музея.

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«В пятницу, 4 ноября, Пушкинский музей примет участие в ежегодной акции «Ночь искусств». В этот день бесплатно можно посетить главное здание с 19:00 до 23:00 (вход до 22:00). Бесплатные билеты на акцию оформляются только на сайте музея», - заявили в пресс-службе.

В музее отметили, что в настоящий момент в главном здании открыта постоянная экспозиция только первого этажа, залы второго этажа временно закрыты в связи со сменой экспозиции.

«Загляните к фламандцам, прогуляйтесь по Греческому дворику, посмотрите на статуи кондотьера Коллеони и Давида и обязательно на «Золото Трои». В Итальянском и Греческом двориках можно будет увидеть фрагменты фильма режиссера Андрея Сильвестрова «Слепок», - отметил собеседник агентства.