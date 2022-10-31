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15 минут назад

Завершилась реставрация памятника Минину и Пожарскому на Красной площади

Вечерняя Москва

Реставрация памятника Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади завершилась в столице. Об этом в понедельник, 31 октября, сообщил директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин.

Завершилась реставрация памятника Минину и Пожарскому
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Присходит событие государственного масштаба. Мы завершили для нас очень важную и сложную работу по реставрации памятника, который давно стал символом нашей страны и который посвящен двум национальным героям — князю Пожарскому и гражданину Минину, — отметил он.

По словам Левыкина, общий бюджет проведенных работ составил 47,5 миллиона рублей.

Генеральный директор реставрационной мастерской «Наследие» Юрий Щедров добавил, что реставрацию памятника осуществляли свыше 50 рабочих различного профиля. В результате проведенных работа удалось вдохуть новую жизнь в памятник, передает агентство городских новостей «Москва».

Недавно старинный Дом Кеворкова на улице Люсиновской, построенный в конце XVIII — начале XIX веков также отреставрировали. Здание пришло в аварийное состояние в постсоветский период.

Новости Москвы,Юрий Щедров,Алексей Левыкин,Кузьма Минин,Дмитрий Пожарский,
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