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34 минуты назад

Раскрыты подробности реконструкции Южного речного вокзала в Москве

Мослентаиещё 1

Подробности реконструкции Южного речного вокзала в Москве в интервью «Мосленте» раскрыл ведущий научный сотрудник Музея транспорта Москвы Никита Голованов.

Раскрыты подробности реконструкции Южного речного вокзала в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Архитектору и скульпторам Борису Орлову и Салавату Щербакову, работавшим над оформлением здания, удалось сохранить узнаваемый силуэт: вокзал завершает шпиль, а торец обрамляют гальюнные фигуры — символы пяти морей», — рассказал он.

По словам специалиста, их отреставрируют и вскоре вернут на здание вокзала. Кроме того, здесь, как на Северном речном вокзале, появятся кафе, многофункциональный медиазал, ресторан, детская зона и выставочное пространство столичного Музея транспорта.

Голованов добавил, что вокзал станет важным транспортным узлом. Отсюда можно будет отправиться в Нижний Новгород, Ярославль, Кострому, Тверь и Казань.

Ранее вектор развития Нагатинского Затона обозначил на своем официальном сайте мэр Москвы Сергей Собянин.

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