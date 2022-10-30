Завершился первый этап реставрации легендарного Дома журналиста

Главному фасаду трехэтажного здания XVIII века на Никитском бульваре вернули исторический облик. Реставраторы укрепили кирпичную кладку, восстановили утраченные архитектурные элементы, вернули фасадам оригинальный цвет. Над главным входом заменили чугунный козырек.

Фото: Mos.ru Mos.ru

Завершился первый этап реставрации Центрального дома журналиста по адресу: Никитский бульвар, дом 8а/3, строение 1. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

Видео дня

Трехэтажный особняк является объектом культурного наследия регионального значения. Здание было построено в 1730-х годах для князей Гагариных. Во второй половине XIX века, когда домом владели купцы Прибыловы, его реконструировали. Автором проекта стал архитектор Александр Вивьен. Тогда фасады дома оформили в стиле эклектики. После Октябрьской революции в здании разместился Дом печати, который позднее переименовали в Дом журналиста, или Домжур.

«Особняк сохранил уникальный архитектурный облик, богатый декор фасадов. Он является образцом стиля эклектики. Сейчас специалисты завершили долгожданную реставрацию главного фасада: восстановили оконные проемы, вернули утраченные элементы декора наличников и лепного фриза и привели в порядок карниз с прямоугольным аттиком. Кроме того, они провели огромную работу в интерьерах: отреставрировали мраморную парадную лестницу, фойе и каминный зал», — рассказал руководитель Департамента культурного наследия города Москвы АлекАлексей Емельянов.

Он отметил, что реставрация Дома журналиста — это масштабная работа, в которой задействовано много специалистов, так как восстановление различных декоративных элементов требует особого внимания.

Во время реставрации мастера очистили фасад от штукатурки и многочисленных слоев краски, восстановили кирпичную кладку и укрепили поврежденные швы. Недостающие элементы лепного декора, которые были утрачены в разное время, реставрировали по сохранившимся образцам. Специалисты создавали модели, снимали формы, отливали новые детали и устанавливали их на фасад.

Кроме того, работы затронули белокаменный цоколь. Эта самая старая часть дома, сохранившаяся с начала XVIII века. Химики-технологи провели анализ, установили прочность белого камня, выяснили его характеристики. По этим данным реставраторы подобрали необходимый состав материала и воссоздали утраченные элементы. Помимо этого, был заменен козырек над главным входом. Новый отлили из чугуна. Его облик восстановили по старым фотографиям и чертежам.

Внутри особняка завершилась реставрация парадной лестницы из мрамора. Перед началом работ ее тщательно исследовали: осмотрели, в каком она находится состоянии, подобрали цвет и состав реставрационного материала. Утраченные мраморные детали — две тумбы, балясины и поручни — заново изготовили в мастерских. Был восстановлен и роскошный интерьер каминного зала на втором этаже: отреставрировали паркет, декор потолка и камина. В фойе установили мраморные подоконники.

Реставрационные работы в Доме журналиста продолжаются. Сейчас специалисты заняты восстановлением потолка в большом зале на втором этаже. Они вернут утраченные элементы декора и нанесут позолоту.

Первоначально в здании будущего Дома журналиста был один этаж и подвал. Главный фасад особняка украшал портик с треугольным фронтоном. В середине XVIII века надстроили второй этаж. В начале XIX века домом владела Анастасия Щербинина, дочь Екатерины Дашковой, выдающейся общественной деятельницы времен Екатерины II. В феврале 1831 года сюда на бал приехал поэт Александр Пушкин с женой Натальей. Это был их первый выход в свет после венчания.

В 1872 году дом на Никитском бульваре приобрел богатый московский купец Александр Прибылов. Он полностью изменил облик особняка. В результате перестройки появился третий этаж. В 1920-м здесь разместился Дом печати — клуб московских журналистов, где собирались и выступали Александр Блок, Сергей Есенин, Демьян Бедный и многие другие известные писатели и поэты. Первым членом правления клуба был Владимир Маяковский. В этом особняке в 1925 году Москва прощалась с Сергеем Есениным. В 1938-м Дом печати переименовали в Центральный дом журналиста.