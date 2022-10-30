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15 минут назад

Стали известны имена работавших дворниками знаменитых москвичей

Мослента

Имена работавших дворниками знаменитых москвичей раскрыла «Мослента». Стало известно, что работниками этой профессии были художник Михаил Шемякин, поэт Иосиф Бродский, музыкант Петр Мамонов и многие другие.

Стали известны имена работавших дворниками знаменитых москвичей
Фото: Marina Shimanskaya / Russian Look / Globallookpress.comMarina Shimanskaya / Russian Look / Globallookpress.com

Дворником когда-то был официально оформлен и лауреат Нобелевской премии Александр Солженицын. Это было сделано для того, чтобы власти не смогли привлечь писателя к ответственности за тунеядство.

Бывшему столичному мэру Юрию Лужкову тоже была знакома эта специальность. Он прослужил дворником шесть лет, пока учился в институте.

Ранее об уважении к дворникам в годы СССР вспомнили пользователи сети. Многие участники дискуссии вспомнили своих знакомых и родственников, работавших в советские годы дворниками.

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