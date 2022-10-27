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48 минут назад

Москвичей предупредили о метеорологической драме

Илья Родин

Жителей столичного региона в финале октября ждет метеорологическая драма. На смену рекордно теплой погоде придет резкое похолодание, сильные ветра. В воскресенье вечером, 30 октября, может выпасть первый снег, предупредил в своем Telegram-канале синоптик Евгений Тишковец.

Москвичей предупредили о метеорологической драме
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» пояснил, что в ближайшие три дня среднесуточная температура ожидается на 3-5 градусов выше нормы.

В пятницу, 28 октября, пройдет небольшой дождь, днем температура будет в диапазоне от +6° до +11°.

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Выходные будут практически уникальными, отметил синоптик. Он пояснил, что в субботу ожидается ночью от +4° до +9°, днем +7°-12°. Ночь на воскресенье может стать самой теплой за 75 лет, столбики термометров будут колебаться от +6° до +11°, в Москве +8°-10°.

Вместе с тем, пройдут сильные ливни. За двое суток суммарно выпадет до 25% месячной нормы.

Во второй половине воскресенья резко похолодает. Температура воздуха понизится к вечеру до +1°-3°. Дожди постепенно перейдут в заряды мокрого снега. Он будет первым снегом в текущем сезоне в столичном регионе, уточнил метеоролог.

По его словам, в начале следующей недели «глубокая осень сложит с себя полномочия и наступит предзимье».

Новости Москвы,Евгений Тишковец,
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