Москвичей предупредили о "барической пиле"

В скором времени синоптики ожидают в столице возникновение "барической пилы" – резких перепадов атмосферного давления. Информацией об этом поделился ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин Москва 24/Антон Великжанин

По его словам, жители столицы смогут почувствовать резкие перепады атмосферного давления. Оно будет изменяться с 752 миллиметров ртутного столба 28 октября до 734 миллиметров ртутного столба 30 октября, после этого вновь стоит ожидать сильную нестабильность.

"Такая "барическая пила" с колебаниями до 18 единиц отрицательно скажется на самочувствии метеозависимых людей", – цитирует синоптика РИА Новости.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал жителям Москвы, что на следующей неделе в городе может быть мокрый снег и ночные заморозки.

Он попросил водителей поменять летнюю резину как можно скорее.