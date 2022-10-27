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8 минут назад

В Москве теперь можно сделать прививку от COVID-19 назальной вакциной "Спутник"

ТАССиещё 7

Жители Москвы теперь смогут сделать прививку от COVID-19 назальной вакциной "Спутник", она поступила в медицинские учреждения и в настоящее время доступна в пунктах вакцинации на базе ряда городских поликлиник, Троицкой городской больнице и ГУМе. Об этом сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в четверг.

В Москве стала доступна назальная вакцина "Спутник"
Фото: ТАССТАСС

"Москва продолжает расширять возможности для вакцинации от COVID-19. Мы начали поставки назальной вакцины "Спутник" в столичные медучреждения. Защитить себя от коронавирусной инфекции с помощью нового препарата москвичи могут во всех городских пунктах вакцинации от коронавируса - по записи в ряде городских поликлиник и без записи в мобильном пункте вакцинации в ГУМе, а также в Троицкой городской больнице. Назальная вакцина "Спутник" - это двухкомпонентный "Спутник V" в той же дозировке, разница только в способе введения", - сказала Ракова.

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Она уточнила, что узнать место и время работы прививочных пунктов, а также другую подробную информацию о вакцинации против коронавируса можно на официальном сайте мэра Москвы.

Назальная вакцина "Спутник" состоит из двух компонентов и вводится через носовую полость с помощью специального распылителя. Использовать ее можно как для первичной вакцинации, так и для повторной. В обоих случаях вакцинация проводится в два этапа с интервалом в 21 день. В рамках одного курса вакцинации может быть использоваться только один способ введения.

"Ревакцинация возможна через полгода. Препарат формирует надежный барьер на пути коронавируса и не дает ему проникнуть в организм через слизистую оболочку носа. Вакцинация назальной вакциной рекомендована через 6 месяцев после перенесенного COVID-19. Сделать прививку назальной вакциной "Спутник" могут все жители старше 18 лет без ограничения по возрасту", - напомнила Ракова.

Желающим привиться врачи дают следующие рекомендации: после вакцинации в течение двух часов воздержаться от чихания и высмаркивания, за сутки до введения вакцины и в течение недели после воздержаться от интенсивных занятий физкультурой и контактных видов спорта, не курить за час до и час после вакцинации.

Назальная вакцина "Спутник" рекомендуется для ревакцинации от COVID-19, поскольку она выступает "бустером" для уже имеющегося иммунитета - создает "местный" иммунитет.

Новая вакцина

Новая вакцина не содержит сам вирус или его компоненты. Она создана на основе хорошо изученных аденовирусных векторов, которые не могут вызвать заболевание и тяжелые побочные эффекты. После вакцинации возможен легкий иммунный ответ - небольшое повышение температуры и слабость. Это нормальная реакция организма, которая проходит в течение нескольких дней.

Назальная вакцина "Спутник" была разработана там же, где и "Спутник V", - в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. От уже привычного "Спутника V" назальная вакцина отличается только способом введения.

Новости Москвы,Анастасия Ракова,
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