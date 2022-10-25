Школьники Москвы поборются в конкурсе за поездку на Северный полюс

Конкурс "Юный полярник" на знание Арктики пройдет в 2023 году во всех столичных школах, победитель отправится на ледоколе на Северный полюс. Об этом заявил во вторник председатель Московской городской думы Алексей Шапошников в столичной штаб-квартире Русского географического общества.

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"Сегодня мы даем старт образовательному проекту "Юный полярник", который за прошлый год набрал общественную популярность и проходил в качестве пилотного проекта в образовательных комплексах Северо-восточного административного округа. После этого департаментом образования проект был признан успешным и в 2023 году в этом проекте смогут принять участие все школьники Москвы", - сказал Шапошников.

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По его словам, все условия конкурса опубликуют в среду на портале Городского методического центра, регистрация продлится до 23 ноября. Призеры конкурса в прошлом году ездили в Санкт-Петербург и Мурманск, а главный победитель оказался на Северном полюсе с помощью ледокола Росатомфлота "50 лет Победы". Предполагается, что в конкурсе могут участвовать ученики средней школы, кроме выпускников. Если в прошлом году в пробном конкурсе участвовали 500 школьников, в этом году число участников может вырасти в десять раз. При этом можно будет повторно участвовать в состязании.

Как рассказал журналистам заместитель руководителя столичного департамента образования и науки Илья Новокрещенов, после завершения этапа регистрации для школьников начнут проводить лекции. Их будет читать почетный полярник Федор Романенко. Они будут проходить на площадках практически всех образовательных организаций Москвы. После каждой лекции предусмотрено выполнение творческих заданий, за которые дети будут получать баллы.

"В прошлом году нам удалось провести целую серию лекций, в ходе которых мы сделали целый ряд открытий. Удивительное дело, казалось бы, рассказываешь про хорошо знакомые сюжеты, но, готовясь к лекции, находишь новые подходы, отступления и это становится все более интересным. Катализатором этого интереса были, конечно, ребята. В этом году мы немного расширим нашу программу, повторов не будет. Мы вспомним тех героев Арктики, которые отдали силы, здоровье, а иногда и саму жизнь ее исследованию", - добавил научный руководитель конкурса, ведущий научный сотрудник географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Федор Романенко.