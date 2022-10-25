Памятник Галине Вишневской открыли в Москве

«Авторы монумента изобразили Галину Павловну в полный рост на высоком постаменте, который образован монументальными драпировками и опоясан бронзовой трехгранной ширмой со стрельчатыми окнами. Общая стилизация памятника отсылает к деревянному зодчеству. Торжественное открытие было приурочено к дню рождения выдающейся певицы», - приводит пресс-служба слова руководителя департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова.