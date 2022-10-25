Памятник Галине Вишневской открыли в Москве

На ул. Остоженка состоялось открытие памятника оперной певице, народной артистке СССР Галине Вишневской. Об этом сообщила пресс-служба департамента культурного наследия Москвы.
«25 октября по адресу: ул. Остоженка, д. 25, стр. 1, состоялось торжественное открытие монумента оперной певице, народной артистке СССР, полному кавалеру ордена «За заслуги перед Отечеством» Галине Павловне Вишневской. Монумент установили рядом с Центром оперного пения имени Галины Павловны», - сказали в пресс-службе.
Там пояснили, что памятник изготовлен скульптором Александром Рукавишниковым и архитектором Михаилом Посохиным. Установку инициировал Региональный общественный фонд культурных и гуманитарных программ Ростроповича.
«Авторы монумента изобразили Галину Павловну в полный рост на высоком постаменте, который образован монументальными драпировками и опоясан бронзовой трехгранной ширмой со стрельчатыми окнами. Общая стилизация памятника отсылает к деревянному зодчеству. Торжественное открытие было приурочено к дню рождения выдающейся певицы», - приводит пресс-служба слова руководителя департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова.