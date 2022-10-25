Большой фестиваль мультфильмов пройдет в Москве

В столице состоится Большой фестиваль мультфильмов с 27 октября по 7 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы во вторник, 25 октября.

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва Софья Сандурская / АГН Москва

Гости смогут увидеть коротко- и полнометражные анимационные фильмы, ретроспективы и тематические программы, всего будет представлено более 350 произведений. Открытие фестиваля пройдет в кинотеатре «Космос» в 19:00, где покажут китайский приключенческий 3D-мультфильм «Танец льва».

Также в рамках фестиваля будет представлена французская картина «Принцесса драконов», бразильская лента «Тарсилинья в мире красок» и российский анимационный фильм «Финник» Дениса Чернова. Кроме того, на мероприятии покажут и документальную анимацию, среди которых подборка «Мой папа, моя мама», передает официальный сайт мэра Москвы.