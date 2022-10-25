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33 минуты назад

Большой фестиваль мультфильмов пройдет в Москве

Вечерняя Москва

В столице состоится Большой фестиваль мультфильмов с 27 октября по 7 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы во вторник, 25 октября.

Большой фестиваль мультфильмов пройдет в Москве
Фото: Софья Сандурская / АГН МоскваСофья Сандурская / АГН Москва

Гости смогут увидеть коротко- и полнометражные анимационные фильмы, ретроспективы и тематические программы, всего будет представлено более 350 произведений. Открытие фестиваля пройдет в кинотеатре «Космос» в 19:00, где покажут китайский приключенческий 3D-мультфильм «Танец льва».

Также в рамках фестиваля будет представлена французская картина «Принцесса драконов», бразильская лента «Тарсилинья в мире красок» и российский анимационный фильм «Финник» Дениса Чернова. Кроме того, на мероприятии покажут и документальную анимацию, среди которых подборка «Мой папа, моя мама», передает официальный сайт мэра Москвы.

Комитет Совета Федераций предложил разрешить в России прокат иностранного кино без одобрения правообладателей. Какое значение имеет данный законопроект, нарушает ли он действующие правила и смогут ли зрители увидеть новинки голливудского кино выясняла «Вечерняя Москва».

Новости Москвы,Денис Чернов,Совет Федерации,Правительство Москвы,
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