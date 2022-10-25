В Доме Наркомфина открыли кафе музея «Гараж»

В коммунальном корпусе дома Наркомфина открылось кафе НРКМФН. Посетить его могут пока только владельцы карт Garage.

Фото: © Ю. Иванко / Mos.ru © Ю. Иванко / Mos.ru

Кафе устроено в хозяйственном блоке здания. Раньше здесь были детский сад, столовая и другие бытовые службы.

Одно из самых знаменитых зданий в стиле конструктивизм, дом-корабль с ленточным остеклением, крышей для прогулок и жилыми ячейками, было построено для работников Народного комиссариата финансов в 1928-30 годах. Архитекторы — Моисей Гинзбург и Игнатий Милинис.