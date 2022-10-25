В Москве начались тренинги для медсестер скоропомощных комплексов

В рамках подготовки нового стандарта оказания экстренной медицинской помощи для медицинских сестер был создан целый комплекс стандартных операционных процедур. Более 120 таких процедур разработано и апробировано в стационарах, в которых будут созданы скоропомощные стационарные комплексы. Сейчас медицинские сестры отрабатывают практические навыки на открытых тренингах на тренировочном полигоне в Сокольниках. Об этом рассказала заместитель руководителя Департамента здравоохранения города Москвы Елена Ефремова.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Стандартные операционные процедуры — это образец, которому должны соответствовать любые действия среднего медицинского персонала при выполнении своих обязанностей. Применительно к работе в скоропомощных комплексах требования при создании таких процедур были еще более высокими. Каждая манипуляция или процесс, которые осуществляют медсестры в процессе работы, были разбиты на последовательные этапы. После этого эксперты определили оптимальный порядок их выполнения. Всего было создано более 120 таких эталонов, к достижению которых должен стремиться в своей повседневной работе средний медперсонал скоропомощных комплексов. В настоящее время на базе тренировочного полигона в парке “Сокольники” началось проведение открытых тренингов, в ходе которых медсестры и медбратья будут совершенствовать свои практические навыки и приближать их к требованиям стандартных операционных процедур», — отметила Елена Ефремова.

Видео дня

По ее словам, для каждой стандартной операционной процедуры имеется текстовое описание и подробная технологическая карта, в которой схематично изображена последовательность действий при той или иной манипуляции либо процедуре. Кроме того, правильная последовательность действий зафиксирована в соответствующем видеоролике. Всеми этими материалами медсестры могут воспользоваться перед тем, как начнут отрабатывать практические навыки на одной из девяти оборудованных на полигоне учебных станций. Каждая из них предусматривает тренировку различных видов процедур и манипуляций — от наложения повязок и инъекций до сбора анализов и ухода за лежачим пациентом.

Тренинги проводятся под контролем специалистов медицинских колледжей и Кадрового центра Департамента здравоохранения Москвы. Благодаря неоднократным повторениям действия персонала отрабатываются до автоматизма, что в итоге дает возможность сократить время и повысить качество выполнения каждой манипуляции. Ежедневно в открытых тренингах по отработке стандартных операционных процедур на полигоне в Сокольниках могут принимать участие около 100 медицинских сестер.

Учебная площадка в Сокольниках является уникальным по своим возможностям объектом, предназначенным для обучения будущих сотрудников скоропомощных стационарных комплексов Москвы. На ней оборудованы приемное отделение, диагностические палаты, операционные, полностью воссоздана рабочая атмосфера и логистика скоропомощных комплексов.

Полигон оснащен более чем 200 единицами медицинского и симуляционного оборудования. Бригады врачей и медсестер могут совершенствовать навыки работы на станциях, имитирующих операционные. При этом используются все виды оборудования, позволяющие отработать алгоритмы работы по новому стандарту экстренной медицинской помощи. Среди них аппараты КТ и МРТ, искусственной вентиляции легких, наркозно-дыхательные аппараты, уникальное симуляционное оборудование, в том числе роботы, способные имитировать реакции человеческого организма на те или иные действия врача.