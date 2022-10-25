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1 час назад

Раскрыта стоимость открытия пиццерий в Москве

Мослента

Стоимость открытия пиццерий в центре и на северо-востоке Москвы «Мосленте» раскрыла создательница ресторанов Scrocchiarella и подмосковных пиццерий «Луковка» Анастасия Королева.

Раскрыта стоимость открытия пиццерий в Москве
Фото: ТАССТАСС

Предпринимательница, у которой за спиной уже был опыт открытия пиццерий «Луковка» в Подмосковье, решила выйти на московский рынок. Однако процесс затянулся на несколько лет: в 2016 году в столице открылись три ресторана с новым названием Scrocchiarella.

На открытие заведения на Покровке потребовалось 36 миллионов рублей, на Никитском бульваре — 17 миллионов. А всего в открытие новых ресторанов было вложено порядка 80 миллионов рублей, поделилась Королева.

Ранее стало известно, что «Союзмультфильм» откроет в Москве сеть кафе, ресторанов, фуд-траков и корнер-киосков.

Новости Москвы,Анастасия Королева,
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