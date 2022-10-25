Раскрыта стоимость открытия пиццерий в Москве

Стоимость открытия пиццерий в центре и на северо-востоке Москвы «Мосленте» раскрыла создательница ресторанов Scrocchiarella и подмосковных пиццерий «Луковка» Анастасия Королева.

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Предпринимательница, у которой за спиной уже был опыт открытия пиццерий «Луковка» в Подмосковье, решила выйти на московский рынок. Однако процесс затянулся на несколько лет: в 2016 году в столице открылись три ресторана с новым названием Scrocchiarella.

На открытие заведения на Покровке потребовалось 36 миллионов рублей, на Никитском бульваре — 17 миллионов. А всего в открытие новых ресторанов было вложено порядка 80 миллионов рублей, поделилась Королева.