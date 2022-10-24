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27 минут назад

Музей Победы подготовил мультимедиа-гид по экспозиции «Подвиг Армии»

Вечерняя Москва

Мультимедиа-гид по экспозиции «Подвиг Армии» в рамках Национального проекта «Культура» появился в столичном Музее Победы. Об этом «Вечерней Москве» в понедельник 24 октября, сообщили в пресс-службе учреждения.

Музей Победы подготовил мультимедиа-гид по экспозиции «Подвиг Армии»
Фото: Пресс-служба Музея ПобедыПресс-служба Музея Победы

Посетители музея благодаря цифровой платформе «Артефакт» теперь могут подробнее узнать о реликвиях времен Великой Отечественной войны. Для участия в проекте было отобрано 40 предметов из экспозиции «Подвиг Армии». Это оружие, обмундирование прославленных полководцев и многое другое.

Посетителям также расскажут об истории создания и боевого применения как советского легендарного оружия, например, пистолета-пулемета Судаева, танкового пулемета Дягтерева, так и зарубежного, например — немецкого пулемета MG-42.

Аудиоролики с портретами познакомят гостей музея с биографиями Георгия Жукова, Климента Ворошилова, Василия Соколовского и других выдающихся советских военачальников. Работы над описанием экспонатов и аудиогидами шли с марта 2022 года.

15 октября в Музее Победы прошел урок памяти в честь подвига Московского народного ополчения в годы Великой Отечественной войны. В мероприятии приняли участие около 500 человек, среди которых школьники, курсанты и люди старшего поколения. Урок состоялся в рамках мультимедийного проекта «Битва за Москву. Народное ополчение».

Новости Москвы,Василий Соколовский,Климент Ворошилов,Георгий Жуков,
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