Музей Победы подготовил мультимедиа-гид по экспозиции «Подвиг Армии»

Мультимедиа-гид по экспозиции «Подвиг Армии» в рамках Национального проекта «Культура» появился в столичном Музее Победы. Об этом «Вечерней Москве» в понедельник 24 октября, сообщили в пресс-службе учреждения.

Фото: Пресс-служба Музея Победы Пресс-служба Музея Победы

Посетители музея благодаря цифровой платформе «Артефакт» теперь могут подробнее узнать о реликвиях времен Великой Отечественной войны. Для участия в проекте было отобрано 40 предметов из экспозиции «Подвиг Армии». Это оружие, обмундирование прославленных полководцев и многое другое.

Посетителям также расскажут об истории создания и боевого применения как советского легендарного оружия, например, пистолета-пулемета Судаева, танкового пулемета Дягтерева, так и зарубежного, например — немецкого пулемета MG-42.

Аудиоролики с портретами познакомят гостей музея с биографиями Георгия Жукова, Климента Ворошилова, Василия Соколовского и других выдающихся советских военачальников. Работы над описанием экспонатов и аудиогидами шли с марта 2022 года.