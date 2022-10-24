В усадьбе Патрикеевых в Москве снова откроют госпиталь спустя 100 лет

На днях глава синодального Отдела по благотворительности епископ Пантелеимон освятил переданную церковной больнице Святителя Алексия усадьбу Патрикеевых (городской округ Химки). С марта этого года в больнице оказывают медицинскую помощь беженцам и пострадавшим мирным жителям Донбасса. Теперь в освященных помещениях в здании усадьбы после проведения ремонта будут оказывать медико-социальную помощь людям, нуждающимся в протезировании конечностей. Об этом сообщается на официальном сайте Московского Патриархата.

Фото: Вести Подмосковья Вести Подмосковья

Уточняется, что здание усадьбы, где ранее располагалась Химкинская больница, а еще ранее - больница «Белые столбы», пустовало с 2017 года. Сейчас обветшавшее строение, расположенное на берегу канала имени Москвы, нуждается в ремонтно-реставрационных работах. Сотрудники и добровольцы больницы Святителя Алексия провели уже четыре субботника по уборке усадебного парка.

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На мероприятии среди гостей присутствовала внучка первого владельца усадьбы. «Мне очень хотелось, чтобы родное для меня место послужило на благо людей. Будучи сама врачом, я считаю, что самое лучшее для усадьбы – чтобы здесь находилось медицинское учреждение. Я очень рада, что усадьба попала в добрые руки», – сказала собравшимся врач, кандидат медицинских наук Елена Михайлова Патрикеева, внучка первого владельца усадьбы Сергея Павловича Патрикеева.

Для справки

Усадьба Патрикеевых находится на территории, расположенной между Московской кольцевой автомобильной дорогой и каналом имени Москвы. Комплекс зданий в неоготическом стиле в бывшем селе Космодемьянском для уважаемого столичного семейства Патрикеевых построил в 1907 году известный русский архитектор, мастер стиля модерн Федор Шехтель. В годы первой мировой войны здание использовалось под госпиталь, в котором лечились раненые и больные солдаты. Свой загородный дом для этих целей во время Первой мировой войны в 1914 году предоставил сам владелец – Сергей Павлович Патрикеев. Будучи депутатом, он развернул здесь больницу по европейскому образцу, закупив самое современное оборудование из Германии и Швейцарии. После революции 1917 года усадьбу у «бывших» экспроприировали и разместили в помещениях зданий санаторий. Затем тут располагались санаторий и Химкинская горбольница.

Перед смертью, предчувствуя трагические события войны и революции, он собрал своих детей и так напутствовал их: «Наступят дни страшных испытаний для Отечества. Но я говорю вам, если и потеряете материальные блага, все равно оставайтесь в России. В лаптях, но со своим народом». Патрикеевы остались в России, старший сын, Павел Сергеевич, жил на улице, зимой отогревался в электричках, где и умер.

Старшая дочь Ольга Сергеевна в пятьдесят лет попала в Москве под трамвай и потеряла обе ноги. Мария Сергеевна умерла в тридцать девять лет от брюшного тифа. Младший сын Владимир Сергеевич воевал в финскую и в Великую Отечественную войну танкистом, погиб в начале мая 1945 года. Таким образом здание – спустя больше ста лет – вновь стало обителью для восстановления здоровья солдат, воюющих за свое Отечество.