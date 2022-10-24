В Москве начался капремонт векового здания на Таганке

В столице начался капитальный ремонт здания со 105-летней историей. Оно было построено на Таганской улице в 1917 году. Сначала дом был двухэтажным, а в 90-е годы здесь надстроили третий этаж с чердаком. Об этом сообщает пресс-служба департамента капитального ремонта Москвы.

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«До начала работ в здании было много проблем: частичное разрушение кирпичной кладки, протечки на кровле, неисправность вентиляционного оборудования 2-го, 3-го и 4-го этажей», - отмечает первый заместитель руководителя ведомства Антон Мельников.

Рабочие уже завершили демонтажные работы, установив новые оконные блоки. Сейчас они приступили к замене коммуникаций, а также к ремонту кровли и фасада. Снято старое штукатурное покрытие, выполнена грунтовка и штукатурка по сетке. После этого фасад покрасили краской светло-бежевого цвета. Ведется ремонт цоколя. Позже будут сделаны архитектурно-художественная подсветка фасада и обустройство отмостки.

Параллельно ведется замена покрытия кровли, металлического покрытия ограждения и водосточной системы. Идут работы на чердаке и на спусках в подвал. Будет отремонтирована шахта мини-лифта с полной заменой кабины и системы управления. Специалисты обновят системы электроснабжения, отопления, холодного и горячего водоснабжения, канализации, а также вентиляции и кондиционирования.