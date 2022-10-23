МЧС предупредило жителей Москвы о тумане

В Москве в ближайшие часы местами ожидается туман. Неблагоприятные погодные условия сохранятся до утра понедельника, 24 октября. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по столице.
«Уважаемые москвичи и гости столицы, по прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие один-два часа, с сохранением до утра 24 октября, местами в Москве ожидается туман с ухудшением видимости до 300-500 м», - говорится в сообщении.
Уточняется, что жителям столицы не следует оставлять детей без присмотра. Водителям рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Также следует избегать внезапных маневров на дороге - обгонов, перестроений, опережений.