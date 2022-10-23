МЧС предупредило жителей Москвы о тумане

«Уважаемые москвичи и гости столицы, по прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие один-два часа, с сохранением до утра 24 октября, местами в Москве ожидается туман с ухудшением видимости до 300-500 м», - говорится в сообщении.