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16 минут назад

Новости погоды: МЧС предупредило жителей Москвы о тумане до утра понедельника

Агентство «Москва»

В Москве в ближайшие часы местами ожидается туман. Неблагоприятные погодные условия сохранятся до утра понедельника, 24 октября. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по столице.

МЧС предупредило жителей Москвы о тумане
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Уважаемые москвичи и гости столицы, по прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие один-два часа, с сохранением до утра 24 октября, местами в Москве ожидается туман с ухудшением видимости до 300-500 м», - говорится в сообщении.

Уточняется, что жителям столицы не следует оставлять детей без присмотра. Водителям рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Также следует избегать внезапных маневров на дороге - обгонов, перестроений, опережений.

Новости Москвы,Погода,МЧС России,Росгидромет,
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