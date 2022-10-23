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1 час назад

Новый детский сад появится в Бирюлеве Восточном в 2023 году

Москва24иещё 3

В районе Бирюлево Восточное в 2023 году появится новый детский сад. Дошкольное учреждение будет рассчитано на 140 мест, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Новый детский сад появится в Бирюлеве Восточном в 2023 году
Фото:  портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Здание располагается на 6-й Радиальной улице.

В настоящее время на объекте завершены монолитные работы, а также устройство кровли здания, сообщил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов. Сейчас строители работают над устройством фасада.

"В Южном округе столицы у нас сейчас в стадии строительства находится четыре объекта образования. Помимо детского сада в Бирюлеве Восточном, мы строим детский сад на 125 мест в районе Чертаново Южное, а также детский сад на 125 мест и школу на 300 мест в Чертанове Северном", – сообщил Загрутдинов.

Отмечается, что с начала 2022 года в столице ввели в эксплуатацию 10 детских садов и школ. Общее количество мест в образовательных учреждениях составило 2 750.

Ранее сообщалось, что в поселении Сосенском в ТиНАО появится новый учебный корпус на 1,3 тысячи мест. В составе корпуса будет числиться детский сад на 220 мест и школа на 1,1 тысячи мест.

Новости Москвы,Рафик Загрутдинов,Правительство Москвы,
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