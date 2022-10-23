Южный участок МСД готов наполовину

На нем будет семь эстакад, мост и подземный пешеходный переход.

Фото: Е. Самарина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы Е. Самарина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Самый протяженный южный участок Московского скоростного диаметра (МСД) от Курьяновского бульвара до улицы Кантемировской, включая транспортную развязку на пересечении с Каширским шоссе, готов на 51 процент. Его длина составит 12,5 километра.

Руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов сообщил, что на этом участке будет семь эстакад общей протяженностью более трех километров, а также мост и подземный пешеходный переход.

Кроме того, до конца года планируется завершить строительство МСД от улицы Шоссейной до улицы Полбина и от улицы Полбина до Курьяновского бульвара.

Южный участок свяжет более 20 районов ВАО, ЮВАО, ЮАО и ЮЗАО, в которых живут 2,5 миллиона москвичей.