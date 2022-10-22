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59 минут назад

Столичные парковки будут бесплатными 4 и 5 ноября

Вечерняя Москваиещё 5

В День Дня народного единства парковки на всех столичных улицах будут бесплатными. Об этом в субботу, 22 октября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Столичные парковки будут бесплатными 4 и 5 ноября
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— В честь Дня народного единства 4 и 5 ноября парковаться на всех улицах Москвы можно будет бесплатно. В праздники на дороги выезжает меньше машин, а загруженность улиц ниже, чем в будни, — отметил он.

В воскресенье, 6 ноября, парковки будут также бесплатными, кроме улиц, где действуют тарифы 380 и 450 рублей в час. При этом парковки со шлагбаумом останутся платными все дни.

Столичных автомобилистов призвали соблюдать правила и быть внимательными, чтобы избежать аварий и сделать дорожное движение безопасным для всех, говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого стало известно, что участок улицы Генерала Дорохова будет перекрыт для движения транспорта с 22 октября по 25 декабря в связи с проведением работ по переустройству инженерных сетей.

Также краткосрочные перекрытия введут на участке дублера улицы Академика Королева 24 октября из-за проведения киносъемок.

Новости Москвы,Максим Ликсутов,
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