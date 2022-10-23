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43 минуты назад

Три площадки для выгула собак появились в будущем парке "Яуза"

Москва24иещё 3

Три площадки для выгула собак и дрессировки появились в будущем парке "Яуза". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу комплекса городского хозяйства Москвы.

Три площадки для выгула собак появились в будущем парке "Яуза"
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Одна из площадок располагается вблизи первого корпуса дома № 17 по улице Тайнинской. Вторая площадка расположена около строения 6А дома № 15 по улице Осташковской, третья – неподалеку от дома № 7 по улице Джамгаровской. На площадках предусмотрены барьеры, мостики со спуском и подъемом, полосы препятствий и другие элементы.

"Почти все площадки расположены вблизи жилых домов. При этом они огорожены: владельцы смогут выгуливать своих питомцев без намордника и поводка, не боясь потревожить других отдыхающих", – рассказали в пресс-службе.

До этого площадку для выгула собак обустроили на Лодочной улице. Площадь оборудованной для питомцев территории составляет порядка 500 квадратных метров. Там установлены барьеры, мостики и другие объекты для дрессировки собак.

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