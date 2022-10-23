Три площадки для выгула собак появились в будущем парке "Яуза"

Три площадки для выгула собак и дрессировки появились в будущем парке "Яуза". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу комплекса городского хозяйства Москвы.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Одна из площадок располагается вблизи первого корпуса дома № 17 по улице Тайнинской. Вторая площадка расположена около строения 6А дома № 15 по улице Осташковской, третья – неподалеку от дома № 7 по улице Джамгаровской. На площадках предусмотрены барьеры, мостики со спуском и подъемом, полосы препятствий и другие элементы.

"Почти все площадки расположены вблизи жилых домов. При этом они огорожены: владельцы смогут выгуливать своих питомцев без намордника и поводка, не боясь потревожить других отдыхающих", – рассказали в пресс-службе.