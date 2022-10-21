Участок Замоскворецкой линии метро закроют на полгода с 12 ноября

Участок от "Автозаводской" до "Орехово" Замоскворецкой линии метро закроют на полгода с 12 ноября. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
По данным департамента, рабочие фактически построят новый тоннель от станции "Царицыно" до "Кантемировской" длиной 120 метров. При этом оборотные тупики для разворота поездов есть только на станциях "Автозаводская" и "Орехово", поэтому движения не будет на участке между ними.
Дептранс подчеркнул, что эти работы нужно провести из-за технических недоработок, которые возникли при строительстве этого участка в начале 1980-х годов. Кроме того, в то время не было надежных технологий гидроизоляции, которые используются для участков со сложной геологией.
"Метро регулярно проводило обслуживание участка в соответствии с регламентом, поддерживало тоннель в работоспособном состоянии, однако сейчас требуются более масштабные работы. Совместно с экспертами Тоннельной ассоциации, строителями и с привлечением научного сообщества мы обследовали данный участок и приняли решение, что полная замена старого тоннеля на новый – самый надежный способ, который решит все сложности на десятилетия вперед", – говорится в сообщении.
В департаменте уточнили, что таких проблемных участков в столичном метро больше не было выявлено.
Специалисты подчеркнули, что без закрытия движения поездов выполнить работы невозможно. При этом специалисты будут работать круглосуточно.
В департаменте указали, что на других участках линии движение будет осуществляться в обычном режиме, а на закрытом участке организуют бесплатные компенсационные автобусы на все время перекрытия.
"Сотрудники ЦОМП помогут пассажирам построить альтернативный маршрут. Проработаем также оптимальные варианты маршрутов для жителей Московской области. Наш чат-бот ответит на все вопросы, связанные с ограничениями. Уже завтра, 22 октября, организуем горячую линию по номеру 3210, будем консультировать в режиме онлайн по всем вопросам закрытия", – говорится в сообщении.
В департаменте пообещали представить схемы проезда и компенсационные маршруты к концу следующей недели. Пассажиры также смогут строить альтернативные маршруты через Люблинско-Дмитровскую, Серпуховско-Тимирязевскую линии, МЦК, Павелецкое направление железной дороги, МЦД-2.
В Дептрансе также пообещали постараться сократить срок ремонта.
Ранее сообщалось, что с 4 по 8 ноября будет ограничено движение от "Октябрьской" до "Новых Черемушек" Калужско-Рижской линии метро. Для пассажиров будут недоступны станции "Шаболовская", "Ленинский проспект", "Академическая", "Профсоюзная". Ограничения движения вызваны началом работ по строительству тоннеля будущей Троицкой линии метро.