Участок Замоскворецкой линии метро закроют на полгода с 12 ноября

Участок от "Автозаводской" до "Орехово" Замоскворецкой линии метро закроют на полгода с 12 ноября. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Фото: портал мэра и правительства Москвы портал мэра и правительства Москвы

По данным департамента, рабочие фактически построят новый тоннель от станции "Царицыно" до "Кантемировской" длиной 120 метров. При этом оборотные тупики для разворота поездов есть только на станциях "Автозаводская" и "Орехово", поэтому движения не будет на участке между ними.

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Дептранс подчеркнул, что эти работы нужно провести из-за технических недоработок, которые возникли при строительстве этого участка в начале 1980-х годов. Кроме того, в то время не было надежных технологий гидроизоляции, которые используются для участков со сложной геологией.

"Метро регулярно проводило обслуживание участка в соответствии с регламентом, поддерживало тоннель в работоспособном состоянии, однако сейчас требуются более масштабные работы. Совместно с экспертами Тоннельной ассоциации, строителями и с привлечением научного сообщества мы обследовали данный участок и приняли решение, что полная замена старого тоннеля на новый – самый надежный способ, который решит все сложности на десятилетия вперед", – говорится в сообщении.

В департаменте уточнили, что таких проблемных участков в столичном метро больше не было выявлено.

Специалисты подчеркнули, что без закрытия движения поездов выполнить работы невозможно. При этом специалисты будут работать круглосуточно.

В департаменте указали, что на других участках линии движение будет осуществляться в обычном режиме, а на закрытом участке организуют бесплатные компенсационные автобусы на все время перекрытия.

"Сотрудники ЦОМП помогут пассажирам построить альтернативный маршрут. Проработаем также оптимальные варианты маршрутов для жителей Московской области. Наш чат-бот ответит на все вопросы, связанные с ограничениями. Уже завтра, 22 октября, организуем горячую линию по номеру 3210, будем консультировать в режиме онлайн по всем вопросам закрытия", – говорится в сообщении.

В департаменте пообещали представить схемы проезда и компенсационные маршруты к концу следующей недели. Пассажиры также смогут строить альтернативные маршруты через Люблинско-Дмитровскую, Серпуховско-Тимирязевскую линии, МЦК, Павелецкое направление железной дороги, МЦД-2.

В Дептрансе также пообещали постараться сократить срок ремонта.