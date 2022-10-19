Москвичей пригласили написать Всероссийский исторический кроссворд

«22 октября в Москве и 50 регионах страны взрослые и дети напишут самую необычную работу по истории - Всероссийский исторический кроссворд. Организаторы мероприятия - МГПУ и Государственная публичная историческая библиотека - обещают, что логического мышления и школьной программы будет достаточно для того, чтобы ответить на вопросы и решить задания, посвященные важнейшим страницам отечественной и мировой истории», - сказали в пресс-службе.