Москвичей пригласили написать Всероссийский исторический кроссворд

Жители столицы 22 октября смогут написать Всероссийский исторический кроссворд. Об этом сообщила пресс-служба Московского городского педагогического университета (МГПУ).
«22 октября в Москве и 50 регионах страны взрослые и дети напишут самую необычную работу по истории - Всероссийский исторический кроссворд. Организаторы мероприятия - МГПУ и Государственная публичная историческая библиотека - обещают, что логического мышления и школьной программы будет достаточно для того, чтобы ответить на вопросы и решить задания, посвященные важнейшим страницам отечественной и мировой истории», - сказали в пресс-службе.
Там пояснили, что каждый участник получит цветную тетрадь с ребусами, шарадами, иллюстрациями и вопросами. На решение заданий отведено 45 минут, на проверку ответов - 15 минут.
В Москве кроссворд можно будет написать на шести площадках: в центре социально-политической истории, МГПУ «Университетская школа», МГПУ «Старт-ПРО» (Протопоповский пер., д. 5), МГПУ (ул. Садовая-Самотечная, д. 8), Государственной исторической библиотеке и парке «Патриот». Всего в России будет открыто 400 площадок.
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