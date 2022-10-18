В Москве, в Гараже особого назначения на ВДНХ, открылась выставка «Железнодорожная модель», приуроченная к 185-летию железных дорог России.

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На выставке представлен крупнейший в России действующий железнодорожный макет в масштабе 1:87, занимающий площадь 300 кв. м, передаёт ФАН.

По железнодорожному полотну протяжённостью более 100 м курсируют электрички, паровозы, электровозы.

Помимо макета, на выставке представлена коллекция открыток в железнодорожной тематике: картины с изображением поездов, макеты локомотивов различных масштабов, тренажёр кабины машиниста, а также уникальная коллекция рельсов.