В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 61.76EUR 60.56
Войти в почту
1 час назад

На ВДНХ открылась выставка «Железнодорожная модель»

RT на русском

В Москве, в Гараже особого назначения на ВДНХ, открылась выставка «Железнодорожная модель», приуроченная к 185-летию железных дорог России.

На ВДНХ открылась выставка «Железнодорожная модель»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На выставке представлен крупнейший в России действующий железнодорожный макет в масштабе 1:87, занимающий площадь 300 кв. м, передаёт ФАН.

По железнодорожному полотну протяжённостью более 100 м курсируют электрички, паровозы, электровозы.

Помимо макета, на выставке представлена коллекция открыток в железнодорожной тематике: картины с изображением поездов, макеты локомотивов различных масштабов, тренажёр кабины машиниста, а также уникальная коллекция рельсов.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Москве форум «Сделано в России» состоится 20—22 октября. Он организован в рамках нацпрограммы «Международная кооперация и экспорт».

Новости Москвы,ВДНХ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители