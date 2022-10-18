В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 61.76EUR 60.56
Войти в почту
1 час назад

Выставочный зал «Дикая природа Москвы» открылся в Новой Третьяковке

Агентство «Москва»

В Новой Третьяковке до 20 ноября можно будет увидеть фотовыставку «Дикая природа Москвы», посвященную редким и исчезающим видам растений и животных. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале комплекса городского хозяйства (КГХ) столицы.

Выставочный зал «Дикая природа Москвы» открылся в Новой Третьяковке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«До 20 ноября в выставочных залах Союза художников России можно увидеть более 400 работ - финалистов крупнейшего российского конкурса фотографии дикой природы. В 2022 году в нем приняли участие 4 тыс. 252 автора из разных стран. Как и в прошлом году, отдельный зал посвящен дикой природе столицы и рассказывает о редких и исчезающих видах растений, птиц и животных. В этой части представлены работы-финалисты и победители в номинации «Дикая природа Москвы», организованной совместно с департаментом природопользования и охраны окружающей среды Москвы и ГПБУ «Мосприрода», - говорится в сообщении.

Отмечается, что выставка открылась в рамках фестиваля «Золотая черепаха».

«21 октября Мосприрода проведет для гостей фестиваля эколого-просветительскую программу «День природы Москвы». В расписании - 14 тематических мероприятий: мастер-классы, лекции и викторины», - добавили в КГХ.

Новости Москвы,Общество,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители