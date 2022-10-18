Выставочный зал «Дикая природа Москвы» открылся в Новой Третьяковке

В Новой Третьяковке до 20 ноября можно будет увидеть фотовыставку «Дикая природа Москвы», посвященную редким и исчезающим видам растений и животных. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале комплекса городского хозяйства (КГХ) столицы.
«До 20 ноября в выставочных залах Союза художников России можно увидеть более 400 работ - финалистов крупнейшего российского конкурса фотографии дикой природы. В 2022 году в нем приняли участие 4 тыс. 252 автора из разных стран. Как и в прошлом году, отдельный зал посвящен дикой природе столицы и рассказывает о редких и исчезающих видах растений, птиц и животных. В этой части представлены работы-финалисты и победители в номинации «Дикая природа Москвы», организованной совместно с департаментом природопользования и охраны окружающей среды Москвы и ГПБУ «Мосприрода», - говорится в сообщении.
Отмечается, что выставка открылась в рамках фестиваля «Золотая черепаха».
«21 октября Мосприрода проведет для гостей фестиваля эколого-просветительскую программу «День природы Москвы». В расписании - 14 тематических мероприятий: мастер-классы, лекции и викторины», - добавили в КГХ.