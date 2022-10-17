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45 минут назад

Пушкинский музей продлит время работы с 18 по 30 октября

Вечерняя Москваиещё 2

Главное здание Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина продлит время работы в период с 18 по 30 октября. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в понедельник, 17 октября.

Пушкинский музей продлит время работы
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— С 18 по 30 октября главное здание Пушкинского музея будет работать для посетителей до 22:00. Такое решение принято в связи с большим количеством желающих увидеть выставку «Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых», — говорится в сообщении.

Кассы и вход в главное здание будут доступны для посетителей до 21:00. При этом режим работы экспозиции галереи искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков не поменяется. Уточняется, что вход в главное здание будет работать 22 октября в обычном режиме до 20:00.

Выставка «Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых» закроется уже через две недели, передает агентство городских новостей «Москва».

Также Музей Победы продлил работу выставки «Обыкновенный нацизм» до 31 декабря. Для гостей подготовили более 300 экспонатов, среди которых трофеи националистических полков, взятые из расположения части в Мариуполе после капитуляции боевиков, тяжелое вооружение, бронежилеты, обмундирование. При этом многие предметы были привезены с территории Донбасса.

Новости Москвы,Иван Морозов,Михаил Морозов,
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