Собянин заявил о завершении частичной мобилизации в Москве

Москва выполнила задачи по частичной мобилизации, в связи с чем пункты сбора мобилизованных закроются в понедельник, 17 октября, в 14.00. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.
Мэр рассказал, что о выполнении задач в рамках частичной мобилизации, которые были прописаны в Указе президента и установлены в задании Минобороны, его проинформировал военный комиссар Москвы.
Градоначальник заявил, что повестки, которые были разосланы в процессе мобилизации по месту проживания или работы, прекращают свое действие. Собянин назвал огромным испытанием для столичных семей частичную мобилизацию, подчеркнув, что в городе завершилась мобилизация благодаря ответственности и патриотизму москвичей.