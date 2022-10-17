Собянин заявил о завершении частичной мобилизации в Москве

Москва выполнила задачи по частичной мобилизации, в связи с чем пункты сбора мобилизованных закроются в понедельник, 17 октября, в 14.00. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

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Мэр рассказал, что о выполнении задач в рамках частичной мобилизации, которые были прописаны в Указе президента и установлены в задании Минобороны, его проинформировал военный комиссар Москвы.