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1 час назад

Практики защиты молодежи от радикальных идеологий обсудят в Москве

Вечерняя Москваиещё 1

Форум «Противодействие идеологии терроризма в образовательной сфере и молодежной среде» пройдет в Москве с 19 по 20 октября. В рамках мероприятия представители администрации президента Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти и общественных организаций, обсудят актуальные вопросы по организации антитеррористических мероприятий.

Практики защиты молодежи от радикальных идеологий обсудят в Москве
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Задача такого рода мероприятий — показать общественности и организациям, занимающимся обучением и воспитанием детей и молодежи, наиболее действенные пути формирования у детей привычки безопасного поведения, поделиться эффективными воспитательными инструментами профилактики распространения радикальных взглядов, — отметил заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы Антон Молев.

Во время форума спикеры поделятся опытом работы и представят лучшие практики в области противодействия распространению радикальных взглядов среди молодежи и защиты образовательной сферы от идеологии терроризма. В дистанционном формате пройдут три секции, где обсудят формирования антитеррористического сознания у учеников и направления профилактической работы в системе образования.

До этого первый заместитель директора центра занятости населения «Моя работа» Роман Никитин рассказал, что с 4 по 31 октября на базе организации пройдут тренинги по развитию бизнеса.

Новости Москвы,Роман Никитин,Антон Молев,Администрация Президента РФ,
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