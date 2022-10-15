В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 63.06EUR 62.47
Войти в почту
37 минут назад

Синоптики рассказали о погоде в Москве в начале следующей недели

Вечерняя Москва

В столице ожидается облачная погода в эти выходные и в начале следующей недели. Об этом в субботу, 15 октября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Москвичам рассказали о погоде в начале следующей недели
Фото: Сергей Киселев / АГН МоскваСергей Киселев / АГН Москва

Так, 15 и 16 октября, температура воздуха днем составит 12 градусов тепла. В понедельник, 17 октября, ожидается сильный ветер с порывами ветра до 12-15 метров в секунду, а температура достигнет до плюс 10 градусов днем и до 5 градусов ночью. Также местами пройдет небольшой дождь.

Во вторник и среду, 18 и 19 октября, воздух прогреется днем до 7-12 градусов, а ночью — до 3-8 градусов тепла, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, когда в Москве появятся первые снежинки. По его словам, говорить о полноценном снеге в столице пока еще рано. Однако первые снежинки москвичи смогут наблюдать уже на следующей неделе.

Также руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Вечерней Москве» о погоде на выходных. Он отметил, что температурные значения будут соответствовать типичным показателям октября.

Новости Москвы,Александр Шувалов,Роман Вильфанд,Правительство Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители