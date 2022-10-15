Москвичам рассказали о погоде в начале следующей недели

В столице ожидается облачная погода в эти выходные и в начале следующей недели. Об этом в субботу, 15 октября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва Сергей Киселев / АГН Москва

Так, 15 и 16 октября, температура воздуха днем составит 12 градусов тепла. В понедельник, 17 октября, ожидается сильный ветер с порывами ветра до 12-15 метров в секунду, а температура достигнет до плюс 10 градусов днем и до 5 градусов ночью. Также местами пройдет небольшой дождь.

Во вторник и среду, 18 и 19 октября, воздух прогреется днем до 7-12 градусов, а ночью — до 3-8 градусов тепла, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, когда в Москве появятся первые снежинки. По его словам, говорить о полноценном снеге в столице пока еще рано. Однако первые снежинки москвичи смогут наблюдать уже на следующей неделе.