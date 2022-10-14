В Москве завершается строительство телецентра НТВ

"Строительство телецентра НТВ находится в завершающей стадии. Я надеюсь, что в следующем году, когда НТВ будет праздновать 30 лет, мы отпразднуем его в новом здании", – сказал Земский на конференции "Медиабизнес".

Как сообщала компания ранее, в новом здании на Новомосковской улице общей площадью 75 тысяч квадратных метров будут восемь надземных и два подземных этажа, в него из телецентра "Останкино" переедут все сотрудники телеканала. Внутри расположатся десять студий общей площадью почти 4 тысячи квадратных метров.