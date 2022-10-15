Известная актриса назвала атрибуты настоящей москвички

Атрибуты настоящей москвички в интервью «Москвич Mag» назвала известная актриса Елизавета Боярская.
«Ты москвичка, когда в этом городе у тебя появились свои врачи, салоны красоты, косметолог, магазин с фруктами, мясник, ветеринар», — сказала она.
Кроме того, женщина, по ее словам, становится настоящей москвичкой, когда у нее есть любимые места на все случаи жизни: лучшее кафе для завтрака, место для встреч с друзьями и так далее.
Дочь артиста Михаила Боярского, родившаяся в Санкт-Петербурге, призналась, что не может назвать себя москвичкой.
«Когда есть все свое, ты человек этого города, хотя я, конечно, следовала рекомендациям московских друзей, но ничего не появилось», — призналась Боярская.
Ранее отличительную черту коренных москвичей назвал исследователь Никита Петров.
«Мы очень любим ходить пешком», — сказал он.