Известная актриса назвала атрибуты настоящей москвички

«Ты москвичка, когда в этом городе у тебя появились свои врачи, салоны красоты, косметолог, магазин с фруктами, мясник, ветеринар», — сказала она.

Кроме того, женщина, по ее словам, становится настоящей москвичкой, когда у нее есть любимые места на все случаи жизни: лучшее кафе для завтрака, место для встреч с друзьями и так далее.