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1 час назад

Житель одного из старейших домов Москвы нашел граффити позапрошлого века

Мослента

Граффити позапрошлого века обнаружил на фасаде одного из старейших домов Москвы местный житель скульптор Николай Аввакумов. В разговоре с «Мослентой» он сообщил, что много лет живет в Доме Ярошенко в Подколокольном переулке.

Житель одного из старейших домов Москвы нашел граффити позапрошлого века
Фото: МослентаМослента

По словам Аввакумова, на рисунок он наткнулся совершенно случайно, когда осматривал здание вместе с руководителем галереи-музея «Память» Михаилом Чернышовым.

«Со стороны Хитровской площади мы нашли граффити позапрошлого века, то есть 1866 года: человек в профиль, нарисованный карандашом. Мы тогда искали рустованный декор — западания, профили на фасаде, которые как бы изображают каменные блоки, называются рустовкой», — вспомнил он.

Авакумову не удалось установить, чей профиль изображен на рисунке, но он уверен в указанной дате.

«Мы точно знаем, что это 1866 год — там нет следов покраски. Человек, который в то время построил эту часть дома, сразу же его продал. Платон Степанов, отец последней владелицы дома, нашей Елизаветы Платоновны Ярошенко купил это владение и сразу перестроил тут торговые ряды, уменьшил проемы. И все тут было заштукатурено», — объяснил он.

Ранее «кулинарное» граффити обнаружили в одном из столичных дворов. Неизвестные написали на стене рецепт творожных колец.

Новости Москвы,Михаил Чернышов,
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