Житель одного из старейших домов Москвы нашел граффити позапрошлого века

Граффити позапрошлого века обнаружил на фасаде одного из старейших домов Москвы местный житель скульптор Николай Аввакумов. В разговоре с «Мослентой» он сообщил, что много лет живет в Доме Ярошенко в Подколокольном переулке.
По словам Аввакумова, на рисунок он наткнулся совершенно случайно, когда осматривал здание вместе с руководителем галереи-музея «Память» Михаилом Чернышовым.
«Со стороны Хитровской площади мы нашли граффити позапрошлого века, то есть 1866 года: человек в профиль, нарисованный карандашом. Мы тогда искали рустованный декор — западания, профили на фасаде, которые как бы изображают каменные блоки, называются рустовкой», — вспомнил он.
Авакумову не удалось установить, чей профиль изображен на рисунке, но он уверен в указанной дате.
«Мы точно знаем, что это 1866 год — там нет следов покраски. Человек, который в то время построил эту часть дома, сразу же его продал. Платон Степанов, отец последней владелицы дома, нашей Елизаветы Платоновны Ярошенко купил это владение и сразу перестроил тут торговые ряды, уменьшил проемы. И все тут было заштукатурено», — объяснил он.
Ранее «кулинарное» граффити обнаружили в одном из столичных дворов. Неизвестные написали на стене рецепт творожных колец.