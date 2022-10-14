Житель одного из старейших домов Москвы нашел граффити позапрошлого века

«Мы точно знаем, что это 1866 год — там нет следов покраски. Человек, который в то время построил эту часть дома, сразу же его продал. Платон Степанов, отец последней владелицы дома, нашей Елизаветы Платоновны Ярошенко купил это владение и сразу перестроил тут торговые ряды, уменьшил проемы. И все тут было заштукатурено», — объяснил он.