Москвичам рассказали, как трудоустроиться без опыта работы

Центр занятости населения «Моя работа» проведет открытые отборы для начинающих специалистов. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в пятницу, 14 октября.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Как отмечается, вакансии доступны для почти трех тысяч начинающих специалистов: продавцов-кассиров, менеджеров по товарам и интернет-заказам, работников предприятия, поваров, курьеров и финансовых консультантов.

— Начинающие специалисты обращаются в центр занятости с разными запросами и пожеланиями. Одни хотят найти подработку на время учебы, набраться опыта, другие — устроиться на постоянную работу по специальности и сделать первые шаги на своем профессиональном пути, — рассказал директор центра занятости Андрей Тарасов.

Он добавил, что собеседования пройдут 17, 18, 20 и 25 октября по адресу улица Щепкина, дом 38, строение 1. Записаться на открытые отборы можно онлайн на сайте «Моя работа», говорится на официальном сайте мэра Москвы.