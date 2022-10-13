Москвичей предупредили о резком похолодании

Вторая половина этой недели «станет заключительном аккордом золотой осени» в Москве и Подмосковье. Затем в регион придут североатлантические циклоны, рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.
Синоптик пояснил, что жителей столичного региона «ждут погожие осенние деньки». Ночью будут небольшие заморозки, дневная температура будет колебаться в районе +10°.
В понедельник, 17 октября, погода значительно ухудшится, придет глубокая осень, отметил Тишковец. Ожидаются дожди, усиление ветра, резкое похолодание.
В первые дни недели температура воздуха днем составит от +7° до +12°, в среду понизится до +4°-9°. В четверг станет еще холоднее, от +3° до + 8°.