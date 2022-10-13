В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 63.49EUR 62.59
Войти в почту
30 минут назад

Москвичей предупредили о резком похолодании

Илья Родин

Вторая половина этой недели «станет заключительном аккордом золотой осени» в Москве и Подмосковье. Затем в регион придут североатлантические циклоны, рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Москвичей предупредили о резком похолодании
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Синоптик пояснил, что жителей столичного региона «ждут погожие осенние деньки». Ночью будут небольшие заморозки, дневная температура будет колебаться в районе +10°.

Москвичей предупредили об аномальных морозах

В понедельник, 17 октября, погода значительно ухудшится, придет глубокая осень, отметил Тишковец. Ожидаются дожди, усиление ветра, резкое похолодание.

В первые дни недели температура воздуха днем составит от +7° до +12°, в среду понизится до +4°-9°. В четверг станет еще холоднее, от +3° до + 8°.

Новости Москвы,Евгений Тишковец,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители