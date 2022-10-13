Москвичей предупредили о резком похолодании

Вторая половина этой недели «станет заключительном аккордом золотой осени» в Москве и Подмосковье. Затем в регион придут североатлантические циклоны, рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

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Синоптик пояснил, что жителей столичного региона «ждут погожие осенние деньки». Ночью будут небольшие заморозки, дневная температура будет колебаться в районе +10°.

В понедельник, 17 октября, погода значительно ухудшится, придет глубокая осень, отметил Тишковец. Ожидаются дожди, усиление ветра, резкое похолодание.