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58 минут назад

В Москве представили проект «Большую музыку — в малые города»

Вечерняя Москва

В малых городах России пройдут концерты живой музыки. Проект «Большую музыку – в малые города» презентовали фонд «Мост искусств» и «Русская Медиагруппа».

В Москве представили проект «Большую музыку — в малые города»
Фото:  Вечерняя Москва Вечерняя Москва

В рамках проекта студенты региональных консерваторий дадут концерты классической музыки в городах Астраханской, Саратовской и Свердловской областей, а также Республики Башкортостан. Учащиеся Саратовской государственной консерватории уже выступили в Ольске, Балашове, Новомосковске, Ивановке и других населенных пунктах. По словам автора проекта, пианиста, президента фонда «Мост искусств» Виктора Ямпольского, на старте были выбраны четыре региона, в которых есть консерватории.

— Каждая консерватория берет на себя ответственность за пять малых городов и в каждом из этих городов за концертный сезон сделает по четыре концерта, по четыре семинара, по четыре мастер-класса. Недопустимо, чтобы проект остался одноразовым, мы будем думать, как найти ему постоянную поддержку и, как его сделать большим, — отмети

— Наши радиостанции присутствуют и в больших, и в малых городах. Мы понимаем и знаем, как работать с массовой аудиторией, и очень заинтересованы, чтобы этот проект снял несправедливые барьеры, мешающие учиться музыке, и слушать музыку в тех городах, где нет соответствующей инфраструктуры, — заявил управляющий директор «Русской Медиагруппы» Дмитрий Медников.

Концерты проекта «Большую музыку – в малые города» проходят не только для школьников, на них приходят жители разных возрастов.

Новости Москвы,Дмитрий Медников,
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