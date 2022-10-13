В Москве представили проект «Большую музыку — в малые города»

— Каждая консерватория берет на себя ответственность за пять малых городов и в каждом из этих городов за концертный сезон сделает по четыре концерта, по четыре семинара, по четыре мастер-класса. Недопустимо, чтобы проект остался одноразовым, мы будем думать, как найти ему постоянную поддержку и, как его сделать большим, — отмети