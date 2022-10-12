Контроль выбросов предприятий Москвы переведен в «цифру»

В столице прошел IX экологический форум

Фото: ДПиООС г.Москвы ДПиООС г.Москвы

Для этого запущена автоматизированная система, которая позволяет передавать данные на специальную цифровую платформу в режиме реального времени.

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Цифровая трансформация является национальным приоритетом развития России до 2030 года. Согласно нацпроекту «Экология», все российские города, где есть крупные источники выбросов, должны создать собственные системы экологического мониторинга, рассказала заместитель руководителя Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Евгения Семутникова во время выступления на секции «Цифровизация в экологической сфере» IX форума «Экология и промышленность. Вызовы, тренды, технологии».

По ее словам, без системных баз данных по ряду ключевых блоков невозможно управлять качеством окружающей природной среды.

В Москве для сбора данных о состоянии природных сред используются автоматизированные методы контроля. Это касается информации о состоянии атмосферного воздуха, промышленных выбросов. Сведения в автоматическом режиме поступают в Единый городской фонд данных экомониторинга (ЕГФДЭМ). Система представляет междисциплинарную цифровую платформу для хранения, анализа и представления данных. Информация в ней хранится с момента создания – с 1996 года.

В основе системы столичного экомониторинга – высокоточные референтные методы.

«В рамках цифровизации ключевым параметром является качество исходных данных. Для аналитики необходимы надежные средства цифровизации, требуются данные, которым можно доверять», – сказала Евгения Семутникова.

Сегодня автоматизированными системами контроля выбросов оснащены 54 промышленных предприятия города. В общей сложности проводятся измерения по 12 параметрам. Под наблюдением – контроль выбросов предприятий теплоэнергетики, нефтепереработки, мусороперерабатывающих комплексов.

Поступившие в ЕГФДЭМ данные от промышленных предприятий обрабатываются, проводится автоматический расчет массы сверхнормативного выброса по каждому факту и фактической массы выброса за любой период по каждому источнику.

Из новых инструментов выявления источников загрязнения – использование развернутой системы видеонаблюдения за промышленными территориями. С ее помощью специалистам удается оперативно выявлять источники незаконного сжигания. Для этого используется более 150 тысяч камер и беспилотные летательные аппараты.

Исполнительный директор АНО «Ассоциация разработчиков природоохранных технологий и экологических инициатив» Зоя Шаргатова отметила, что на федеральном уровне также применяются цифровые методы. В частности, реализуется проект «Комплексная система мониторинга качества окружающей среды». Она уточнила, что базой для реализации проекта послужила сеть Росгидромета из более чем 670 станций, расположенных в 250 городах.

Директор НПЦ геомониторинга факультета геоинформатики и информационной безопасности МИИГАиК Юлия Белышева рассказала, что центр занимается обработкой и анализом данных по наземным снимкам при помощи нейронных сетей.

Специалисты НПЦ оцифровывают фотографии облаков, работают над тем, чтобы «научить» нейросети распознавать их виды.