В Музее Победы представят биографический фильм о российских фигуристах

В четверг, 13 октября, в кинотеатре «Поклонка» при Музее Победы пройдет открытый показ документальной картины «Прерванное танго. Пахомова и Горшков ». Фильм представят президент Федерации фигурного катания РФ Александр Горшков, его дочь Юлия Пахомова-Горшкова, а также режиссер ленты Борис Токарев , передает пресс-служба музея.

Документальный фильм расскажет о всемирно известной спортивной паре — Людмиле Пахомовой и Александре Горшкове, которые стали первыми в истории победителями Олимпиады в спортивных танцах на льду. Зрители узнают, как непросто складывался их путь к успеху. Спортсмены, завоевавшие все мировые золотые награды, оказались перед выбором: меньше чем за год подготовиться к первым в истории олимпийским соревнованиям по спортивным танцам на льду или уходить из спорта.