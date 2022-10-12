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51 минуту назад

Президент Федерации фигурного катания РФ представит биографический фильм в Музее Победы

Вечерняя Москва

В четверг, 13 октября, в кинотеатре «Поклонка» при Музее Победы пройдет открытый показ документальной картины «Прерванное танго. Пахомова и Горшков». Фильм представят президент Федерации фигурного катания РФ Александр Горшков, его дочь Юлия Пахомова-Горшкова, а также режиссер ленты Борис Токарев, передает пресс-служба музея.

В Музее Победы представят биографический фильм о российских фигуристах
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Документальный фильм расскажет о всемирно известной спортивной паре — Людмиле Пахомовой и Александре Горшкове, которые стали первыми в истории победителями Олимпиады в спортивных танцах на льду. Зрители узнают, как непросто складывался их путь к успеху. Спортсмены, завоевавшие все мировые золотые награды, оказались перед выбором: меньше чем за год подготовиться к первым в истории олимпийским соревнованиям по спортивным танцам на льду или уходить из спорта.

Посмотреть фильм можно бесплатно в рамках киноклуба «Поклонка». Для этого необходимо предварительно зарегистрироваться на его сайте.

До этого сообщалось, что 14 октября в Музее Победы пройдет урок памяти в честь подвига Московского народного ополчения в годы ВОВ.

Новости Москвы,Людмила Пахомова,Борис Токарев,Александр Горшков,
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