Собянин назвал бюджет Москвы на 2023-2025 годы социально ориентированным

Столичный бюджет на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов сохранит социальную направленность. Об этом сообщил в среду в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

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"Утвердили проект бюджета Москвы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. <...> Бюджет будет социально ориентированным. Больше половины расходов будет направлено на реализацию программ социальной поддержки, образования, здравоохранения, культуры и спорта", - написал мэр.

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Он добавил, что пособия и социальные выплаты с 1 января 2023 года будут увеличены на 10%. Минимальный размер пенсии с городской доплатой вырастет до 23 313 рублей в месяц.

"Существенно увеличиваем объем строительства жилья по программе реновации. В 2023-2025 годах планируется ввести 5,4 млн кв. м. В новые дома переедут больше 155 тыс. жителей расселяемых пятиэтажек", - сообщил Собянин.

Он также отметил, что в планах столичных властей завершить реконструкцию 201 здания поликлиник, ввести в эксплуатацию 6 новых скоропомощных корпусов при городских больницах. "Это позволит значительно улучшить экстренную помощь при травмах, отравлениях, сосудистых катастрофах и обострении хронических заболеваний для 500 тыс. человек ежегодно", - пояснил мэр.

Кроме того, в 2023-2025 годах планируется открыть новые предпрофессиональные классы в московских школах и улучшить подготовку к ЕГЭ.

Ориентиры бюджетного планирования

"В современных условиях приоритетными задачами бюджетной политики являются поддержка экономики, обеспечение надежной социальной защиты москвичей, повышение качества социальных услуг и продолжение реализации планов развития города. В проекте бюджета предусмотрены средства на индексацию социальных выплат, увеличение фондов оплаты труда работников бюджетной сферы, поддержку предпринимательских инициатив, осуществление инвестиций для развития города и модернизации его инфраструктуры", - прокомментировали ТАСС в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Там уточнили, что формирование проекта городского закона о бюджете Москвы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов осуществлялось исходя из ожидаемых итогов исполнения бюджета в 2022 году и прогноза социально-экономического развития Москвы на ближайшую трехлетку.

"В целом реализация программ, финансирование которых предусмотрено проектом бюджета Москвы на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, обеспечит повышение социальной защиты москвичей, увеличение фондов оплаты труда работников бюджетной сферы, повышение качества и комфорта предоставления услуг в здравоохранении, образовании, культуре и сфере досуга, формирование качественной и безопасной городской среды, улучшение р