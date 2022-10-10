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1 час назад

В Мосэкомониторинге рассказали о цифровизации системы экомониторинга и импортозамещении оборудования

Елена Прошина

Вопросы цифровизации обсудили на втором Российском экологическом форуме, который проводится 10-11 октября в подмосковном Аносино.

В Мосэкомониторинге рассказали о цифровизации системы экомониторинга и импортозамещении оборудования
Фото: пресс-служба ДПиООС города Москвыпресс-служба ДПиООС города Москвы

Ежегодно в систему экологического мониторинга Москвы поступают данные по 70 миллионам измерений. Такие данные привел заместитель руководителя ГПБУ «Мосэкомониторинг» Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Евгений Никитич во время выступления на сессии Российского экологического форума по теме цифровизации.

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Все сведения поступают на специальный сервис - Единый городской фонд данных экологического мониторинга. В общей сложности здесь аккумулируется информация по 10 подсистемам, которые входят в систему экомониторинга Москвы. Это данные о состоянии атмосферного воздуха, воды, почвы, зеленых насаждений, а также сведения о контроле за опасными геологическими процессами. Система позволяет не только хранить и просматривать данные, но и формировать более 200 сводных отчетов по разным природным средам.

«Цифровизация в системе экологического мониторинга Москвы началась еще в середине 1990-х годов, когда была введена первая автоматическая станция контроля загрязнения воздуха (АСКЗА), - рассказал Евгений Никитич. Сегодня нет таких подсистем, в которые бы не внедрялась «цифра». Это переход на автоматизированные системы измерения, внедрение модельных расчетов, расшифровка данных дистанционного зондирования.

Самым крупным направлением, где используются «умные» технологии измерения и анализа, является система контроля атмосферного воздуха. Она объединяет 78 автоматических станций, 19 из которых функционируют в Московской области в рамках межрегионального сотрудничества. Все данные по воздуху находятся в открытом доступе для населения и доступны на сайте Мосэкомониторинга и на портале Открытых данных. Информация постоянно обновляется.

Для выявления нарушений природоохранного законодательства активно используются записи с камер городского видеонаблюдения – их в столице насчитывается несколько тысяч. С 2021 года для контроля за хозяйственной деятельностью на территории промзон привлекается беспилотная авиация.

В работе специалисты используют высокоточное оборудование. По словам Евгения Никитича, еще в 2018 года начался процесс импортозамещения комплектующих. «Активно сотрудничаем с отечественными производителями, смогли подобрать качественные аналоги, - сообщили Евгений Никитич. - Для оснащения станций и аналитической лаборатории часть позиций по программе импортозамещения внедрим в 2023 году. Также присматриваемся к техническим разработкам китайских партнеров».

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