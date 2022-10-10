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1 час назад

Собянин анонсировал открытие филиала московского центра паллиативной помощи

Вечерняя Москваиещё 4

В начале следующего года в столице введут в эксплуатацию двенадцатый корпус многопрофильного центра паллиативной помощи. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 10 октября.

Собянин анонсировал открытие филиала московского центра паллиативной помощи
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

В этот же день мэр осмотрел ход работ по реконструкции новых корпусов Московского многопрофильного центра паллиативной помощи, в которых будет открыт Дом сестринского ухода «Даниловский».

— Мы продолжаем создание системы современной паллиативной помощи в Москве. На сегодняшний день уже 11 корпусов работают по высоким стандартам с хорошим оснащением. По сути дела, нам осталось завершить только один корпус для того, чтобы вся система была современной, — рассказал он.

В новом здании будут расположены Дом сестринского ухода и выездная служба, которая будет оказывать помощь на дому жителям шести столичных районов. Принимать пациентов в филиале начнут с февраля следующего года. В настоящее время завершаются работы, идут пусконаладка и прием оборудования.

Директор ГБУЗ «Московский многопрофильный центр паллиативной помощи» Анна Федермессер добавила, что в корпусе будет 84 койки, а общее количество медсестер составил более 600 человек, передает ТАСС.

Недавно жителям столицы рассказали о программе модернизации городских больниц. Так, в апреле этого года специалисты начали капитальный ремонт корпуса № 20 Боткинской больницы.

Новости Москвы,Анна Федермессер,Сергей Собянин,
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