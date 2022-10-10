Режиссер Антон Яковлев объявил планы Театра им. Гоголя

Художественный руководитель Театра им. Гоголя, режиссер Антон Яковлев, вступивший в должность летом 2022 года, объявил планы возглавляемого им коллектива на сборе труппы в понедельник.

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"Сегодня недостаточно быть просто хорошим репертуарным театром. Сегодня зрителю, как никогда, нужны единение и надежда. Нужно объединять, когда вокруг мир по большому счету сходит с ума. Поэтому мы не имеем права на смуту, нигилизм, ненависть", - сказал он, представив таким образом манифест театра.

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Яковлев сообщил, что сам надеется поставить четыре спектакля в ближайшие два года, среди них - "Герой нашего времени" по мотивам романа Михаила Лермонтова, "Мюнхгаузен" по мотивам пьесы Григория Горина, "Соборяне" по мотивам романа Николая Лескова, "Версилов и другие" по мотивам романа "Подросток" Федора Достоевского. Он добавил, что ему также интересны зарубежные авторы, в том числе Вуди Аллен.

На малой сцене в декабре покажут два новых спектакля. Режиссер Глеб Черепанов 22 декабря представит премьеру "Сон в летнюю ночь" по Уильяму Шекспиру. А Константин Мишин 29 декабря выпустит "Портрет Дориана Грея" по Оскару Уайльду.

Также в планах на вторую половину сезона - "Рассказы" по Василию Шукшину в постановке Сергея Виноградова, "В дремучем лесу" по тексту французского драматурга Флориана Зеллера режиссера Павла Пархоменко. Кроме того, на большой сцене начнет репетировать Уланбек Баялиев, на малой сцене - Сергей Тонышев.

"Названия в течение месяца будут определены", - сказал худрук.

Лаборатория и музыкальные спектакли

Кроме того, театр проведет лабораторию молодых режиссеров "Перспектива", которая стартует в ноябре. Известно, что ее участниками станут Максим Меламедов, Марк Вдовин, Фаина Колоскова, Станислав Сошников. Наиболее удачные из представленных эскизов будут доработаны до полноценных спектаклей и войдут в репертуар.

Также в театре анонсируют музыкальное направление, в рамках которого будут ставиться рок-оперы, мюзиклы, музыкальные спектакли. Курирует это направление композитор Андрей Зубцов. В этом сезоне намечается театральная оратория "Жар". Музыкально-поэтическое направление будет представлено моноспектаклем по роману Александра Пушкина "Евгений Онегин", где чтецом выступит Максим Аверин.

Запланирован и цикл поэтических вечеров, посвященных поэтам XX века, первыми из которых станут Иосиф Бродский, Давид Самойлов, Владимир Маяковский. Также театр намерен открыть свой киноклуб "Крупный план", первым мероприятием запланирован показ и обсуждение фильма "Летят журавли".

"Мы обновили труппу, взяли 25 новых артистов, которые будут работать с теми актерами, которые были во всех предыдущих версиях театра. Анкет было громадное количество - порядка 600", - добавил Яковлев, отметив, что набраны как опытные артисты, так и выпускники театральных вузов.