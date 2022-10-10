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1 час назад

Режиссер Антон Яковлев объявил планы Театра им. Гоголя

ТАСС

Художественный руководитель Театра им. Гоголя, режиссер Антон Яковлев, вступивший в должность летом 2022 года, объявил планы возглавляемого им коллектива на сборе труппы в понедельник.

Режиссер Антон Яковлев объявил планы Театра им. Гоголя
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сегодня недостаточно быть просто хорошим репертуарным театром. Сегодня зрителю, как никогда, нужны единение и надежда. Нужно объединять, когда вокруг мир по большому счету сходит с ума. Поэтому мы не имеем права на смуту, нигилизм, ненависть", - сказал он, представив таким образом манифест театра.

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Яковлев сообщил, что сам надеется поставить четыре спектакля в ближайшие два года, среди них - "Герой нашего времени" по мотивам романа Михаила Лермонтова, "Мюнхгаузен" по мотивам пьесы Григория Горина, "Соборяне" по мотивам романа Николая Лескова, "Версилов и другие" по мотивам романа "Подросток" Федора Достоевского. Он добавил, что ему также интересны зарубежные авторы, в том числе Вуди Аллен.

На малой сцене в декабре покажут два новых спектакля. Режиссер Глеб Черепанов 22 декабря представит премьеру "Сон в летнюю ночь" по Уильяму Шекспиру. А Константин Мишин 29 декабря выпустит "Портрет Дориана Грея" по Оскару Уайльду.

Также в планах на вторую половину сезона - "Рассказы" по Василию Шукшину в постановке Сергея Виноградова, "В дремучем лесу" по тексту французского драматурга Флориана Зеллера режиссера Павла Пархоменко. Кроме того, на большой сцене начнет репетировать Уланбек Баялиев, на малой сцене - Сергей Тонышев.

"Названия в течение месяца будут определены", - сказал худрук.

Лаборатория и музыкальные спектакли

Кроме того, театр проведет лабораторию молодых режиссеров "Перспектива", которая стартует в ноябре. Известно, что ее участниками станут Максим Меламедов, Марк Вдовин, Фаина Колоскова, Станислав Сошников. Наиболее удачные из представленных эскизов будут доработаны до полноценных спектаклей и войдут в репертуар.

Также в театре анонсируют музыкальное направление, в рамках которого будут ставиться рок-оперы, мюзиклы, музыкальные спектакли. Курирует это направление композитор Андрей Зубцов. В этом сезоне намечается театральная оратория "Жар". Музыкально-поэтическое направление будет представлено моноспектаклем по роману Александра Пушкина "Евгений Онегин", где чтецом выступит Максим Аверин.

Запланирован и цикл поэтических вечеров, посвященных поэтам XX века, первыми из которых станут Иосиф Бродский, Давид Самойлов, Владимир Маяковский. Также театр намерен открыть свой киноклуб "Крупный план", первым мероприятием запланирован показ и обсуждение фильма "Летят журавли".

"Мы обновили труппу, взяли 25 новых артистов, которые будут работать с теми актерами, которые были во всех предыдущих версиях театра. Анкет было громадное количество - порядка 600", - добавил Яковлев, отметив, что набраны как опытные артисты, так и выпускники театральных вузов.

Яковлев летом 2022 года сменил на посту худрука Театра им. Гоголя, работавшего последние 10 лет под творческим псевдонимом "Гоголь-центр", Алексея Аграновича. Директором был назначен Александр Бочарников.

Новости Москвы,Уланбек Баялиев,Фаина Колоскова,Станислав Сошников,Александр Бочарников,Павел Пархоменко,Евгений Онегин,Константин Мишин,Марк Вдовин,Антон Яковлев,Давид Самойлов,Алексей Агранович,Николай Лесков,Михаил Лермонтов,Федор Достоевский,Григорий Горин,Оскар Уайльд,Сергей Виноградов,Василий Шукшин,Уильям Шекспир,Глеб Черепанов,Максим Аверин,Иосиф Бродский,
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