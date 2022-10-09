В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 61.25EUR 59.98
Войти в почту
25 минут назад

В Нагатинском районе Москвы остались без света несколько улиц

News.ru

На территории Нагатинского района Москвы без света остались несколько улиц. Об этом сообщает корреспондент NEWS.ru. Отмечается, что обесточены оказались улицы от Кленового бульвара до проспекта Андропова.

Несколько улиц остались без света в Москве
Фото: Анна Акимова/NEWS.ruАнна Акимова/NEWS.ru

Несколько улиц в Нагатинском районе остались без света. Электричество отключили повсеместно от Кленового бульвара до проспекта Андропова, — говорит корреспондент.

Отмечается, что с места трудно оценить масштаб произошедшего. При этом журналист передает, что в некоторых домах в районе уже начинает появляться свет.

В Едином диспетчерском центре рассказали, что причиной случившегося стала неисправность во внутренних сетях.

В некоторых домах частично дали свет. В остальных он появится в 21:00, — заметили в центре.

Радиотелевизионная башня загорелась в Москве

Ранее стало известно, что на северо-западе Москвы искрит радиотелебашня, на место выехали пожарные. Информации о пострадавших не поступало.

Новости Москвы,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители