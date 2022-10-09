Несколько улиц остались без света в Москве

На территории Нагатинского района Москвы без света остались несколько улиц. Об этом сообщает корреспондент NEWS.ru. Отмечается, что обесточены оказались улицы от Кленового бульвара до проспекта Андропова.

Фото: Анна Акимова/NEWS.ru Анна Акимова/NEWS.ru

Несколько улиц в Нагатинском районе остались без света. Электричество отключили повсеместно от Кленового бульвара до проспекта Андропова, — говорит корреспондент.

Отмечается, что с места трудно оценить масштаб произошедшего. При этом журналист передает, что в некоторых домах в районе уже начинает появляться свет.

В Едином диспетчерском центре рассказали, что причиной случившегося стала неисправность во внутренних сетях.

В некоторых домах частично дали свет. В остальных он появится в 21:00, — заметили в центре.