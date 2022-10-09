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35 минут назад

В Москве ожидаются облачная погода и дождь

ТАСС

Синоптики прогнозируют в Москве в воскресенье облачную погоду с дождями и ветром до 11 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Фото: ТАССТАСС

Днем в Москве будет от 12 до 14 градусов тепла, в ночь на понедельник температура опустится до плюс 6 градусов.

"Небольшой дождь, местами умеренный", - говорится в сообщении Гидрометцентра.

В Подмосковье температура днем составит 10-15 градусов тепла, ночью - 3-8 градусов тепла. Скорость юго-западного и западного ветра в столичном регионе составит 6-11 м/с. Атмосферное давление в Москве и Подмосковье - 748 мм ртутного столба.

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