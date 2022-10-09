Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Синоптики прогнозируют в Москве в воскресенье облачную погоду с дождями и ветром до 11 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

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Днем в Москве будет от 12 до 14 градусов тепла, в ночь на понедельник температура опустится до плюс 6 градусов.

"Небольшой дождь, местами умеренный", - говорится в сообщении Гидрометцентра.