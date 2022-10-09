Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Синоптики прогнозируют в Москве в воскресенье облачную погоду с дождями и ветром до 11 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Днем в Москве будет от 12 до 14 градусов тепла, в ночь на понедельник температура опустится до плюс 6 градусов.
"Небольшой дождь, местами умеренный", - говорится в сообщении Гидрометцентра.
В Подмосковье температура днем составит 10-15 градусов тепла, ночью - 3-8 градусов тепла. Скорость юго-западного и западного ветра в столичном регионе составит 6-11 м/с. Атмосферное давление в Москве и Подмосковье - 748 мм ртутного столба.