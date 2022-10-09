В Москве обнаружили 115-летний замок с башнями

В столице обнаружили 115-летний замок с башнями, сообщается в Telegram-канале «Москва. Было — стало». Сейчас в нем находится офисный центр.

Фото: Владимир Иваний / Telegram-канал «Москва. Было — стало» Владимир Иваний / Telegram-канал «Москва. Было — стало»

«Один из самых красивых домов предреволюционной Москвы в Вадковском переулке. Проектировал и строил Александр Зеленко в 1907 году. Архитектор трудился по заказу известного в свое время педагога Станислава Шацкого. Тот занимался воспитанием детей из бедных, неустроенных семей и организовал общество по образцу североамериканских детских общин. В доме была обсерватория, кружки, библиотека, театр», — говорится в сообщении.

По данным администраторов канала, в 1908 году Шацкого арестовали по подозрению в распространении среди несовершеннолетних подозрительной информации, но в том же году он организовал новое общество. После революции в здании размещалась опытная станция по народному образованию, затем дом пионеров, а сейчас — офисы.