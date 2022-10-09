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1 час назад

В Москве обнаружили 115-летний замок с башнями

Мослента

В столице обнаружили 115-летний замок с башнями, сообщается в Telegram-канале «Москва. Было — стало». Сейчас в нем находится офисный центр.

В Москве обнаружили 115-летний замок с башнями
Фото: Владимир Иваний / Telegram-канал «Москва. Было — стало»Владимир Иваний / Telegram-канал «Москва. Было — стало»

«Один из самых красивых домов предреволюционной Москвы в Вадковском переулке. Проектировал и строил Александр Зеленко в 1907 году. Архитектор трудился по заказу известного в свое время педагога Станислава Шацкого. Тот занимался воспитанием детей из бедных, неустроенных семей и организовал общество по образцу североамериканских детских общин. В доме была обсерватория, кружки, библиотека, театр», — говорится в сообщении.

По данным администраторов канала, в 1908 году Шацкого арестовали по подозрению в распространении среди несовершеннолетних подозрительной информации, но в том же году он организовал новое общество. После революции в здании размещалась опытная станция по народному образованию, затем дом пионеров, а сейчас — офисы.

Ранее был раскрыт адрес знаменитого дома с обертки шоколада "Бабаевский". Он находится в на улице Малая Красносельская, 7с31.

Новости Москвы,Общество,Александр Зеленко,
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