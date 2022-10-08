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1 час назад

Первый пассажирский поезд "Симферополь - Москва" проехал по Крымскому мосту после взрыва

ТАСС

Пассажирский поезд Симферополь - Москва проехал вечером в субботу по Крымскому мосту, это первый пассажирский состав после произошедшего утром пожара, передает корреспондент ТАСС.

Первый поезд "Симферополь - Москва" проехал по Крымскому мосту после взрыва
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об успешном проезде поезда по мосту также сообщили в пресс-службе компании - оператора перевозок "Гранд Сервис Экспресс".

"Двухэтажный поезд №28 Симферополь - Москва проехал по Крымскому мосту. Он стал первым поездом, прошедшим через переправу после ЧП. Поезд №28 отправился из столицы республики Крым по расписанию в 17:10 и уже проследовал через мост", - говорится в сообщении.

Как передает корреспондент ТАСС, поезд начал движение по мосту около 22:20, с небольшим отставанием от графика.

В сообщении "Гранд Сервис Экспресс" также указано, что поезд №8 Севастополь - Санкт-Петербург отправился из Севастополя также согласно графику, в 17:15. "Вовремя отправились поезда №166 Симферополь - Москва отправлением в 20:00 и №426 Симферополь - Кисловодск отправлением в 20:30", - рассказали в компании.

Отмечается также, что в воскресенье, 9 октября, отправление поездов компании "Гранд Сервис Экспресс" планируется по расписанию, исключение составят два поезда. Первый - №75/76 Симферополь - Омск, состав отправится из Симферополя в 10:55 вместо 02:10. Второй - №141/142 сообщением Симферополь - Пермь (отправлением в 02:10 8 октября) был перенаправлен в Феодосию.

"Его пассажиры были размещены в пансионатах и отелях. Пассажиры поезда будут отправлены из Феодосии 9 октября в 11:00, поезд прибудет в Пермь 12 октября в 14:40", - сказали в компании.

Новости Москвы,Крымский мост ЧП,
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