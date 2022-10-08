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2 часа назад

Продажу билетов на поезда из Крыма в Москву возобновили на 9 октября

Москва24

Компания "Гранд Сервис Экспресс" возобновила продажу билетов на 9 октября на поезда из Крыма в Москву в две стороны. Об этом сообщается в телеграм-канале перевозчика.

Продажу билетов на поезда из Крыма в Москву возобновили
Фото: портал мэра и правительства Москвыпортал мэра и правительства Москвы

По данным компании, пассажиры смогут приобрести билеты на железнодорожные рейсы из Москвы в Евпаторию, из Адлера в Симферополь, из Симферополя в Москву и по другим направлениям.

"Таким образом, возврат билетов на эти поезда будет осуществляться согласно стандартным правилам возврата", – сообщили в компании.

Накануне на Крымском мосту произошел подрыв автомобиля. Это привело к возгоранию семи топливных цистерн проходившего мимо поезда, а также частичному обрушению двух автомобильных пролетов моста.

Кроме того, в результате инцидента погибли как минимум три человека. Об этом сообщили в СК РФ.

После происшествия, глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что туристы, которые пока не отправились отдыхать в Крым, смогут изменить направление или сроки поездки. Для туристов также была организована горячая линия по номеру 8 (800) 511-80-18.

Новости Москвы,Крымский мост ЧП,Зарина Догузова,Следственный комитет,Ростуризм,
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