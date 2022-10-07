Лауреатов премии «Новаторы Москвы» отметили в направлении экология и охрана окружающей среды

В столице состоялось награждение лауреатов премии «Новатор Москвы». Церемония прошла на площадке Цифрового делового пространства.

Фото: организаторы премии организаторы премии

Победителями и призерами стали более сотни человек. Были отмечены как индивидуальные участники, так и коллективы изобретателей.

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Премия вручалась в трех номинациях по шести направлениям. Так, победителем в направлении «Экология и охрана окружающей среды» стал проект «Катализатор для очистки дымовых выбросов тепловых электростанций от кислых газов». Дипломы авторам проекта вручил заместитель руководителя Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Денис Алексеев.

«Департамент поддерживает инициативы и проекты, направленные на улучшение состояние окружающей среды, внедрение «зеленых» высокотехнологичных разработок», - сказал Денис Алексеев.

Для очистки от кислых газов, которые содержатся в дымовых выбросах промышленных предприятий, авторы проекта предложили использовать каталитическую систему. Она представляет металлический сетчатый фильтр, заполненный катализаторами. Для его изготовления используется отечественное сырье благородных металлов отечественного производства. Устройство легко монтируется в дымовую трубу. На изобретение уже получен российский патент, а катализаторы в модельных экспериментах показали высокую эффективность, рассказал руководитель проекта Павел Соколовский.

Премия «Новатор Москвы» учреждена мэром Москвы, вручается с 2020 года. Учреждена для поощрения разработки и широкого применения новаторских решений, которые повышают качество жизни. Авторам присуждаются премии в размере от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей.

Сегодня в Москве продолжается прием заявок на соискание экологических премий Правительства Москвы, которые ежегодно организует Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

Принять участие в конкурсе могут представители московского бизнеса, крупных корпораций и промышленных предприятий, экологических организаций, НКО и городских сообществ, средств массовой информации, образовательных учреждений и проектных организаций.

Прием заявок продлится до 7 ноября 2022 года. Подробные условия конкурса, а также подача заявок на участие доступны на сайте ecopremia.moscow. Оценивать проекты будет профессиональное жюри, ведущие эксперты в области архитектуры, экологии и благоустройства.